Nach Corona-Knick wieder mehr Azubis in Hotellerie und Gastronomie

Luisa Herrmann (21) gewann in der vergangenen Woche den ersten Preis beim 31. Jugendwettbewerb des Vereins Chemnitzer Köche. © Uwe Meinhold

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz verzeichnete Ende 2022 ein sattes Plus an neu eingetragenen Ausbildungsverträgen im Vergleich zum Vorjahr. Neben der Aufbruchstimmung gibt es aber auch mahnende Worte.



Die Chemnitzerin Luisa Herrmann (21) ist in ihrem dritten Lehrjahr zur Köchin und hat jetzt den ersten Preis beim 31. Jugendwettbewerb des Vereins Chemnitzer Köche bekommen. Ihr Lehrbetrieb ist das Restaurant "Villa Esche" in der Parkstraße.

"Es gibt unendliche Möglichkeiten, in alle Richtungen zu arbeiten. Es kann beim Kochen immer etwas Gutes herauskommen", antwortet Luisa auf die Frage, was ihr an dem Beruf Spaß macht.

Dass wieder mehr junge Menschen sich für eine Ausbildung als Koch entscheiden anstatt eines Studiums, begründet sie, dass "ich keine drei bis vier Jahre warten muss, um das Studium zu beenden, sondern gleich auf einen Berufsabschluss hinarbeiten kann".