"Envia M"-Kunde wird monatelang ignoriert: Stromanbieter zahlt saftige Entschädigung!

Chemnitz - Verkehrte Welt im Energiesektor: Monatelang musste sich ein Kunde des Chemnitzer Stromanbieters "enviaM" mit dem Kundenservice herumschlagen, weil der vom Unternehmen in Rechnung gestellte Stromverbrauch deutlich zu hoch war. Um diesen Sachverhalt zu beweisen, betrieb Markus L. erheblich Aufwand und sollte letztlich Recht bekommen. Seinen Aufwand wiederum stellte er "enviaM" in Rechnung - und das Unternehmen zahlte!

Der Chemnitzer Stromanbieter "enviaM" bezahlte einen Kunden für seinen Aufwand, den er betreiben musste, um das Unternehmen auf einen Fehler hinzuweisen. © enviaM AG

Fast fünf Monate hat es für Markus L. aus Limburgerhof (Rheinland-Pfalz) gedauert, bis aus den geforderten 887 Euro auf seiner Stromrechnung die rechtmäßigen 69 Euro wurden.

Zuvor wendete er sich an TAG24 und gab Einblicke in sämtliche Dokumente und E-Mails, die zwischen ihm und dem Unternehmen ausgetauscht wurden, ehe sich das Problem in der vergangenen Woche lösen sollte.

Bereits im Juni wendete sich Markus L. an den Kundenservice, nachdem er eine Rechnung von "enviaM" erhalten hatte, die seiner Meinung nach nicht richtig sein konnte. Dafür fotografierte er eigenständig den Zählerstand ab: Statt den errechneten 4522 Kilowattstunden habe er demnach bloß 2177 kWh verbraucht.

Vom Kundenservice kam allerdings bloß eine automatisierte Antwort zurück: "Ihre E-Mail haben wir erhalten - vielen Dank dafür. Uns erreichen derzeit außergewöhnlich viele Kundenanfragen. Deshalb dauert die Bearbeitung Ihres Anliegens länger als gewohnt."