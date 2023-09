Neues Konzept am Chemnitzer Brühl: 46 Händler in einem Laden

Chemnitz - Kurz vor der Eröffnung nimmt der neue Laden "Vanda" am Chemnitzer Brühl zunehmend Form an.

Yvonne Prügner (38) bietet selbst hergestellten Schmuck im neuen Laden "Vanda" an. © Kristin Schmidt

46 Händler aus ganz Mitteldeutschland werden dort ab Ende des Monats ihre Produkte anbieten. Viele haben ihre gemieteten Regale bereits eingeräumt.

Yvonne Prügner (38) stellt seit 2019 in ihrer Freizeit Schmuck aus Edelstahl, Messing, Holz und Halbedelsteinen her. Bisher hat sie diesen über Instagram verkauft, nun bei Vanda.

"Die meisten hier betreiben ihre Shops neben ihrem Hauptjob. Vanda ist für uns die perfekte Möglichkeit, unsere Produkte ohne zusätzlichen Aufwand zu vermarkten", sagt die Chemnitzerin.

Denn das ist das Besondere an dem Shop-in-Shop-Konzept von Stefan Slogsnat (42): Die Händler sind einzig für die Herstellung und Anlieferung der Ware zuständig. Um den Verkauf kümmern sich Slogsnat und sein Team.

Auch Eckart Riedel aus Halle hat ein Regal angemietet. Neben seiner Arbeit als Erzieher stellt er bunte Kerzen her, die er bereits in einem ähnlich konzipierten Geschäft in Halle anbietet. "Als mich Stefan anfragte, war ich erst ein bisschen skeptisch, da der Anlieferungsweg nach Chemnitz deutlich länger ist. Aber das Konzept ist für uns Händler glücklicherweise mit wenig Risiko verbunden", erklärt der 55-Jährige.