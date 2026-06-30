Weniger Arbeitslose in Chemnitz: "Eine echte Entlastung ist aber nach wie vor noch nicht zu sehen"

Chemnitz - Leichtes Aufatmen auf dem Arbeitsmarkt in Chemnitz . Der Rückgang der Arbeitslosenzahl war im Juni so deutlich wie zuletzt im vergangenen November.

Katrin Heinze, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Chemnitz, macht sich Sorgen um die jungen Arbeitslosen. © Kristin Schmidt

Doch das ist nur ein kleiner Lichtblick. Mit 12.362 Arbeitslosen (Mai: 12.512) liegt die Quote derzeit bei 9,7 Prozent und ist nach wie vor die höchste in Sachsen.

"Besonders positiv ist, dass erneut mehr Menschen einen neuen Job finden und sich aus der Arbeitslosigkeit abmelden konnten als umgekehrt. Eine echte Entlastung ist aber nach wie vor noch nicht zu sehen", sagt Katrin Heinze, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Chemnitz.

Im Vorjahresvergleich ist die Zahl jedoch gestiegen. Im Juni 2025 wurden 12.056 gemeldete Arbeitslose gezählt.

Dennoch sei der Rückgang nach der monatlichen Stagnation ein positives Signal für den Arbeitsmarkt.

Nur die Jugendarbeitslosigkeit mache noch große Sorge, berichtet Heinze weiter. "Während in allen Personengruppen Rückgänge bei den Arbeitslosen zu erkennen sind, steigt die Zahl der unter 25-Jährigen weiter."

Die Arbeitsagentur bleibe daher nicht tatenlos und sei bereits im Austausch mit Vertretern der Wirtschaft und Akteuren der Stadt. Zudem soll es künftig weitere Aktionstage für Berufsberatung geben.