Anwohner besorgt: Wird dieses Kulturhauptstadt-Projekt rechtzeitig fertig?

Chemnitz - Das ehemalige Flussbad Altchemnitz soll im Kulturhauptstadtjahr in neuem Glanz erstrahlen - als Interventionsfläche im Rahmen des Projekts "Stadt am Fluss". Bereits im Juni wurde die Brücke eingehoben. Doch Anwohner äußern nun Bedenken: Seit Wochen, so heißt es, sollen die Bauarbeiten stocken. Wird das Gelände rechtzeitig fertig?