Diese Hymnen feiern die Kulturhauptstadt 2025

Chemnitz - Im Kulturhauptstadtjahr widmen sich Künstler aus Chemnitz und Umgebung ihrer Heimat - mit Liedern zwischen Stolz, Hoffnung und Heimatgefühl. TAG24 hat mit ihnen gesprochen und erfahren, was ihre Songs über die Stadt erzählen und was Chemnitz für sie bedeutet. Entstanden sind musikalische Porträts einer Stadt im Aufbruch.

Alles in Kürze

Haben die Jungs auch ein Ritual? "Vor unseren Auftritten trinken wir gerne mal einen Shot Wodka", so der 38-Jährige schmunzelnd.

Auch Falk Eidner (35) schrieb eine Hommage an die Kulturhauptstadt 2025. "Chemnitz ist meine Heimat. Deshalb war es mir wichtig, in meiner Musiktätigkeit etwas über die Stadt zu machen", sagt der Sänger.

Entstanden ist sein rockiger und mitreißender Song "Chemnitz 2025". Seine Heimatstadt sei vor allem vielfältig und besitze viele Facetten, wie Falk Eidner findet.

Die Idee dazu entwickelte der 35-Jährige 2023, in diesem Jahr folgte schließlich die professionelle Produktion mit dem früheren Basketballprofi Guy Aud in dessen Studio in Leipzig.

"Im Musikvideo zu 'Chemnitz 2025' sind lokale Sehenswürdigkeiten wie der Karl-Marx-Kopf, der Hauptbahnhof, der Garagen-Campus und viele weitere Orte zu sehen", so der Sänger.