An diesen 31 Orten kann bereits vor dem Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz gefeiert werden

2024 folgen eine Dauerausstellung über die Geschichte von Röhrsdorf im Kulturzentrum "Arthur Lange". In der Vettersstraße ist eine Veranstaltungsfläche geplant, am Küchwald ein Pavillon, am Chemnitztalradweg ein Rastplatz und ein Kulturpfad von Adelsberg bis Harthau.

Der Grünzug am Pleißenbach soll zum Erholungsort werden. © Visualisierung: Station C23 - Architekten und Landschaftsarchitekten PartG

In Arbeit: Sanierung Lessingplatz, Parks hinter Vita-Center und in Siegmar, Anbau Jugendclub "E" in Einsiedel, Spiel, Sport, Kultur am Wasserschloss Klaffenbach, "Begegnung am Wasser" in Grüna und Rundwanderweg "Lohse-Uhlig-Steig" in Kleinolbersdorf-A.

Gut 60 Millionen Euro stecken Stadt und Freistaat/Bund in die Interventionsflächen. Dazu gehören die großen Projekte, wie sie im Bid-Buche stehen.

Umbau Karl-Schmidt-Rottluff-Haus zum Museum, Sanierung Schauspielhaus, Theaterquartier Schillerplatz, Besucherzentrum Hartmannfabrik, Stadtwirtschaft, Garagen-Campus und "Stadt am Fluss" mit Begegnungsstätten von Altchemnitz bis Altendorfer Park am Pleißenbach.