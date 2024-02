Besuchern gefällt's: Neue Idee für Chemnitz 2025

Chemnitz - Treffpunkt Klapperbrunnen am Schillerplatz - Startpunkt der neuen Stadtführung mit dem Titel " Chemnitz 2025 ". Erkundet werden drei der 30 Interventionsflächen zur Kulturhauptstadt mit Bus und Bahn. Am Wochenende fand die erste Führung statt.

Stadtführung zur Kulturhauptstadt. Ramona Wagner (66) erklärt die Geschichte des Schillerplatzes und was dort 2025 passieren soll. © Kristin Schmidt

Die Idee hatte Ramona Wagner (66), die seit 2015 als Stadtführerin tätig ist. "Ziel ist es, den Leuten zu zeigen, dass in puncto 2025 entgegen einiger Annahmen viel passiert." Vom Schillerplatz geht's mit der Linie 3 der CVAG zum Stadlerplatz. Dort wird die Interventionsfläche des soziokulturellen Zentrums Subbotnik gezeigt.

Danach Einstieg in den Ringbus gen Sonnenberg. Das letzte Ziel ist die Stadtwirtschaft, die vor rund 130 Jahren als Dünger-Abfuhr-Gesellschaft gegründet wurde. Abgerundet wird die Führung mit alten Plänen der jeweiligen Orte. Dazu erklärt Ramona Wagner, was in Zukunft dort entstehen soll.

Kai Zander (65) aus Berlin bereist seit einiger Zeit europäische Städte: "Ich interessiere mich vor allem für Industriestädte. Da passt Chemnitz gut rein." Die Führung findet er super.

René Bohlke (51) aus Mittweida wurde online auf das Angebot aufmerksam. Er interessiert sich für die Geschichte von Chemnitz und Umgebung. "Ich finde die neue Tour sehr aufschlussreich, da sie Geschichte mit dem Aktuellen und Zukünftigen verbindet."