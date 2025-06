Fotoschau im Chemnitzer Hauptbahnhof blickt hinter die Kulissen

Chemnitz - Die Eingangshalle des Hauptbahnhofs wird zum Ausstellungsraum: Unter dem Titel " Chemnitz bewegt – Verborgenes und Unentdecktes" gibt der Chemnitzer Fotoclub "Kontrast 70" besondere Einblicke in die Arbeitswelt der Region.

Alles in Kürze

Klaus Ruttloff (v. l.), Andreas Seifert, Hans-Uwe Reinhold, Jan Komorek, Frank Gähler und Wolfgang Göpfert vom Fotoclub Kontrast 70 brachten am Montag ihre Fotos an. © Kristin Schmidt

"Wir haben uns Gedanken gemacht, welchen Beitrag wir zum Kulturhauptstadt-Jahr leisten können", sagt Fotoclub-Mitglied Andreas Seifert.

Getreu dem KuHa-Motto "C the Unseen" wollten sie Unentdecktes der Stadt in den Fokus rücken.

Im Laufe des vergangenen Jahres haben die Fotografen dafür hinter die Kulissen von zehn Unternehmen, Werkstätten und Forschungseinrichtungen der Stadt geschaut. Ziel war es, Einblicke in Arbeitsalltage zu geben, die man sonst nicht bekommt.

"So sind ausdrucksstarke Fotoserien entstanden, die einfangen, wie das Leben in den Werkstätten pulsiert."