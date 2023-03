Chef-Treffen für die Kulturhauptstadt: MP Kretschmer begutachtet Stand der Vorbereitungen

Denn die Beratungsteilnehmer sind die Hauptgeldgeber des Mega-Projekts. Es läuft seit 2020 und soll mit dem Höhepunkt 2025 keinesfalls abgeschlossen sein, so Finanzbürgermeister Ralph Burghart (52, CDU), der für das Rathaus teilnahm.

So hoher Besuch aus Berlin und Dresden , da kann man schon mal jemanden verwechseln: Stadtsprecher Matthias Nowak machte nach der Beratung aus dem Vertreter von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (67, Grüne) kurzerhand selbst den Staatsminister.

Chefsache: Beim Kulturhauptstadt-Projekt wirkt laut Michael Kretschmer (47, CDU) die gesamte Staatsregierung mit. © Uwe Meinhold

"Wir haben ja so was wie Bergfest", so Kretschmer zum Motiv für die Zwischenbilanz. Die Kulturhauptstadt-Macher hätten es geschafft, die Chemnitzer zu begeistern und das Erzgebirge zu infizieren.

"Die Marke 'Kulturhauptstadt Chemnitz 2025' hat mittlerweile eine solche Strahlkraft entwickelt, dass viele interessiert sind." Die ersehnte Schnellzugverbindung nach Chemnitz habe man "auf dem Schirm".

Im Übrigen habe er in Wolfsburg bei VW wegen Sponsorengeldern für 2025 angefragt. Von VW hieß es dazu, man sei mit dem Team der Kulturhauptstadt-GmbH "über Art und Umfang einer Zusammenarbeit im Austausch".

Görgen kündigte an, der Bund werde nun auf europäischer Ebene für Chemnitz werben. Stefan Schmidtke (55) als Chefmanager vor Ort versprach, das Programm für 2025 werde im Herbst 2024 vorliegen.

Angesprochen auf Aktuelles verwies er auf die bevorstehenden Apfelbaum-Pflanzaktionen.