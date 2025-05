Kulturhauptstadt-Hopper aus Dänemark in Chemnitz

Chemnitz - Sie tragen Orange, haben selbstgebastelte Hüte auf und sorgen am Wochenende für frischen Wind in der Stadt: Eine 50-köpfige Gruppe dänischer Volunteers aus Aarhus, der Kulturhauptstadt (KuHa) Europas von 2017, ist in Chemnitz unterwegs und bringt nicht nur gute Laune, sondern auch eine klare Botschaft mit.