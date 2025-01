03.01.2025 19:55 679 Chemnitz: Bundespräsident kommt zur Kulturhauptstadt-Eröffnung

Am 18. Januar nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Kulturhauptstadt-Feier in Chemnitz teil.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Jetzt ist es offiziell: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) wird am 18. Januar die Eröffnungszeremonie der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz besuchen. Der Festakt findet um 16 Uhr im Opernhaus statt. Hoher Besuch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) kommt zur Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt nach Chemnitz. © Carsten Koall/dpa Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69, Grüne) werden unter den prominenten Gästen sein. Laut Rathaus werden insgesamt 700 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet. OB Sven Schulze (53, SPD) empfängt am 18. Januar Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69, Grüne). © Uwe Meinhold Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung des mit 1,5 Millionen Euro dotierten Melina-Mercouri-Preises an die beiden Geschäftsführer der Kulturhauptstadt, Andrea Pier (54) und Stefan Schmidtke (57). Die Gala wird live im MDR übertragen.

