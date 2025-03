Chemnitz: Garagen-Campus steht vor seiner Eröffnung

Chemnitz - Eine der wichtigsten Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist fertig: Am Wochenende feiert der Garagen-Campus in Chemnitz ziemlich genau ein Jahr nach dem Richtfest im März 2024 große Eröffnung.

"Wir hoffen, dass so viele Bürger wie möglich vorbeikommen", sagt Katharina von Storch (29) vom Projektmanagement. "Es ist ja ein Ort, der für die Bürger gestaltet wurde. Es wäre ein schönes Zeichen, wenn das zur Eröffnung auch so angenommen wird."

Nun sind nur noch die letzten Feinschliffe und Vorbereitungen für die Feierlichkeiten am Freitag und Samstag in vollem Gange.

"Die baulichen Arbeiten wurden pünktlich abgeschlossen", freut sich Projektleiter Jörg Wittig (50). Einiges an Arbeit liegt hinter Wittig und einem riesigen Team.

Der Garagen-Campus befindet sich auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums. © Petra Hornig

Geplant ist ein buntes Programm. Am Freitag können sich Interessierte von 17.30 bis 23 Uhr ein eigenes Bild vom neuen Kultur-Hotspot an der Zwickauer Straße machen. "Es wird eine Lichtshow stattfinden und Live-Musik geben", so von Storch.

Der Samstag (10 bis 16 Uhr) ist als Familientag angedacht - mit Kinderschminken, einem vielfältigen Bühnenprogramm und kreativen Mitmach-Angeboten.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Parkmöglichkeiten gibt es an der Messe Chemnitz, von dort fährt ein Shuttle zum Veranstaltungsort.

Alle Infos gibt's unter www.garagen-campus.de/eroeffnung.