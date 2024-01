Chemnitz: Heiße Bauphase für 2025 beginnt

Chemnitz - Nur noch knapp zwölf Monate bis zum Kulturhauptstadtjahr: Insgesamt sind es 30 Interventionsflächen in Chemnitz, die für 2025 geplant sind. "Wir sind nun in der heißen Phase. In wenigen Wochen werden fast alle Flächen für die Kulturhauptstadt in Bau sein" sagt Baubürgermeister Michael Stötzer (51, Grüne).