Chemnitzer Chefs schnaufen für die Kulturhauptstadt

Chemnitz - Da kamen Chemnitzer Chefs ins Schnaufen: Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (55), Kulturhauptstadt-GmbH-Chefin Andrea Pier (54) und weitere Entscheider aus Wirtschaft und Kultur trafen sich am Schlossteich in Chemnitz zum ersten Lauftraining.

Chemnitzer Chefs aus Wirtschaft, Kultur und Kunst starteten am Schlossteich ein gemeinsames Lauftraining. © Maik Börner

Bis zum Kulturhauptstadt-Marathon am 18. Mai 2025 wollen sie fit für die Teilnahme sein. Generalintendant Christoph Dittrich (58) peilt einen Viertel-Marathon an: "Ich laufe regelmäßig, aber zehn Kilometer werden es selten. Das Training in der Gruppe war durchaus anstrengend und hat für Muskelkater in den Waden gesorgt."



Das große Lauf-Fest soll auch ein kultureller Höhepunkt werden mit Orchestern, Chören und DJs, die die Laufstrecke laut Sparkasse "in die längste Bühne der Welt" verwandeln. Wer am Marathon teilnehmen will, kann sich bis 27. Oktober zu Laufkursen anmelden.