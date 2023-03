Das "Kulturhauptstadt Info-Café", ein Anlaufpunkt für die Fragen der Chemnitzer

Chemnitz - Das "Kulturhauptstadt Info-Café" öffnet seine Türen in Chemnitz. Am Dienstagabend wurde erstmalig im Kulturhauptstadtbüro in der Schmidtbank-Passage zum Bürgerdialog eingeladen. Die geplante Gesprächsreihe bietet künftig einen festen Anlaufpunkt rund ums Jahr 2025.