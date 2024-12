Für Menschen in Kliniken, Heimen und Hospizen: Nähzirkel fertigt Hunderte Herzen für Chemnitz

Chemnitz - Es ist ein wahres Herzensprojekt für das bevorstehende Kulturhauptstadtjahr : "Ein Herz für Chemnitzer Bürger:innen" richtet sich an die Menschen, die 2025 nicht aktiv miterleben können. Initiatorin des Projekts ist Annelore Krauß (91), die auch im hohen Alter noch etwas schaffen will, das bleibt.

In Zusammenarbeit mit dem Nähzirkel der Volkssolidarität Chemnitz, der Montessori-Schule und dem Freiwilligenprogramm der Kulturhauptstadt (KuHa) sollen ganz viele Herzen aus Stoff entstehen, die im nächsten Jahr in Krankenhäusern, Wohngruppen, Altersheimen oder Hospizen verteilt werden können.

"Wir machen genau das, was sich die Kulturhauptstadt auf ihre Fahne geschrieben hat: Wir beziehen die Bürger ein, wir vernetzen uns, wir arbeiten gemeinsam und generationsübergreifend", so Annelore Krauß.

Neben den Frauen vom Nähzirkel beteiligen sich auch schon einige interessierte Schüler. "Wir erfüllen alle zusammen wunderbar dieses Motto 'C the Unseen', was übersetzt 'Das noch Unentdeckte sehend machen' heißt. Genau das will ich mit allen Beteiligten durchführen. Und das ist mein letztes Werk, das ich habe."

Das Projekt kommt nicht nur den Empfängern der Herzen zugute, sondern auch Annelore Krauß selbst: "Mich bereichert das", sagt die 91-Jährige.