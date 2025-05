Garagenhof-Kunstprojekt: Bizarre Maschine macht aus Mist angeblich echtes Gold

Chemnitz - Im Garagenhof an der Theaterstraße in Chemnitz ist ab sofort eine neue Kunstinstallation zur Kulturhauptstadt (KuHa) 2025 zu sehen, die neugierige Besucher wortwörtlich "Scheiße zu Gold" machen lässt. Der Titel des ungewöhnlichen Werks: "Fischelant", ein sächsischer Ausdruck für "besonders klug" oder "eifrig".

"Wir fanden in einer der Garagen dieses seltsame Wesen. Wir dachten zuerst, es sei ein Auto, bis es sich bewegte und Geräusche machte", erzählt Terrasse mit einem Augenzwinkern.

Die Installation stammt von Künstlerin Cosima Terrasse (34). Der Clou: Eine bizarre Maschine im Körper eines alten Autos, bezogen mit Tierfellen, verwandelt Pferdemist in glänzendes "Gold".

"Aus dem Auspuff kommt dann das Gold heraus, was man sich dann in eine Dose füllen kann", so Terrasse. Geöffnet ist donnerstags bis samstags von 14 bis 19 Uhr, Eintritt frei, eine Terminbuchung ist erforderlich: www.chemnitz2025.de/fischelant.