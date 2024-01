Großes Mitsing-Musical als 2025-Höhepunkt in Chemnitz? Etwa 1000 Laien-Sänger werden gesucht

Das Chormusical "Martin Luther King" gilt als Höhepunkt der kirchlichen Events 2025. Es soll im März des Kulturhauptstadt-Jahres in der Messe stattfinden. © Stiftung Creative Kirche

Unter dem Projektnamen "Kulturkirche 2025" wurden am Dienstagabend die Pläne für das Kulturhauptstadtjahr vorgestellt. Die "Kulturkirche 2025" ist ein ökumenischer Verbund von Kirchen aus Chemnitz und Umgebung. "Wir sind nun im Aufbruch", sagt Ulrike Lynn (43), Beauftragte der Katholischen Kirche für die Kulturhauptstadt.

Was sind die Highlights? Der Auftakt beginnt schon im Dezember 2024, besser gesagt an den vier Adventswochenenden: Mit einem ökumenischen Gottesdienst, einer Krippen- sowie Pyramidenausstellung werden die Wochenenden begangen. Am vierten Advent wird dann neben der Bergparade eine europäische Bergpredigt in Annaberg-Buchholz ausgerichtet.

Die größte Veranstaltung soll dann am 29. März 2025 in der Messe Chemnitz stattfinden: das Chormusical "Martin Luther King". Dieses erzählt in einer Mischung aus Gospel, Rock, Motown-Soul und Pop die Geschichte des amerikanischen Pastors. Das Besondere: Jeder kann mitmachen und sich als Laiensänger für das Event bewerben. Circa 1000 Menschen werden dafür gesucht.

Ende August 2025 findet der sächsische Kulturkirchentag statt. Neben den Großveranstaltungen gibt es auch noch mehrere kleinere Projekte wie beispielsweise "Der Ungesehene", wo ein Engel im Sommer 2025 am Wall installiert werden soll.