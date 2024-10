In Kulturhauptstadt-Laune: Chemnitzer OB Schulze feiert Rave im Bahnhof

Chemnitz - Wenn der Oberbürgermeister auf einen Rave geht: Die Stimmung in Chemnitz am Freitag war ausgelassen. Das Programm für die Kulturhauptstadt wurde offiziell vorgestellt.

"Ich habe meinen Sohn mitgenommen, falls ich mich nicht so gut auskenne", fügte Schulze schmunzelnd hinzu.

Passend dazu gab's am Abend eine Warm-up-Party im Club "Transit" im Kulturbahnhof an der Reichenhainer Straße. Auch OB Sven Schulze (53, SPD) mischte sich unters ravende Partyvolk.

Das Event bot neben Pop auch Techno, Trance und Electro - alles, was das Raverherz begehrt. "Sogar Mitarbeiter der Kulturhauptstadt gGmbH haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert", berichtete ein Clubmitarbeiter. Anlass dazu hatten sie am Freitag wohl genug.