KuHa-Touristen gucken in die Röhre: Hartmannfabrik in Chemnitz macht Osterpause

Chemnitz - Wer die Hartmannfabrik über die Osterfeiertage besuchen möchte, hat nur noch Samstag bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Am Ostersonntag und Ostermontag bleibt das Besuchszentrum für Chemnitz 2025 geschlossen. Bereits am Karfreitag, pünktlich zum Start der Ferien, waren die Türen verriegelt. Gibt's über Ostern etwa keine KuHa-Besucher?

Die Hartmannfabrik hat an den Osterfeiertagen geschlossen. © Sven Gleisberg

Stephan Pomaska (67) aus Berlin war von Donnerstag bis Karfreitag mit einem Bekannten auf Kurztrip in Chemnitz. Am Karfreitag wollten sie die Hartmannfabrik besichtigen. Doch sie standen vor verschlossenen Türen: "Es ist schade, dass das Gebäude ausgerechnet an den Osterfeiertagen geschlossen ist", meint Pomaska. Immerhin konnte der Berliner einige Außenaufnahmen und Fotos der Skulpturen vor Ort machen.

"Wir haben ab April die Öffnungszeiten erweitert. Dafür mussten wir personell aufstocken. Trotzdem sind wir noch nicht so gut aufgestellt, dass wir alle Feiertage abdecken können", so KuHa-Chefin Andrea Pier.

Sie bedauert die Entscheidung, betont jedoch, dass auch die Mitarbeitenden einen Freizeitausgleich benötigen.

Scharfe Kritik kommt von Sebastian Drechsler (33), stellvertretender Stadtvorstand der Linken in Chemnitz: "Das ist nicht besonders touristenfreundlich. Das Osterwochenende gilt in Sachsen als eines der reiseintensivsten im Jahr – zumal es mit dem Ferienbeginn zusammenfällt. Die Bedürfnisse der Chemnitz-Besucher scheinen da keine große Rolle zu spielen."