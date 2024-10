Kulturhauptstadt 2025: "Der Titel wird den inneren Frieden in Chemnitz fördern"

Chemnitz - Nächstes Jahr ist Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt. Neun Jahre zuvor hatte die spanisch-baskische Tourismus-Metropole San Sebastián diesen Titel. Kulturfachmann Imanol Galdos (60) erinnert sich an die anfängliche Skepsis in der Bevölkerung und sagt heute voller Überzeugung: "Wir sind seitdem eine viel bessere Stadt als vorher!"

Redakteur Bernd Rippert (64) besuchte San Sebastián am Golf von Biskaya.

Imanol Galdos (60) im Victoria-Eugenia-Theater, wo die Kulturhauptstadt 2016 eröffnet wurde. © Bernd Rippert

"Wir brauchten durch die Kulturhauptstadt nicht mehr Kultur, sondern mussten die zerrissene Gesellschaft wieder zusammenführen", erinnert sich Imanol Galdos und verweist auf Spaltungstendenzen auch in Chemnitz.

Der Kulturmann, der Chemnitz bei der Bewerbung für den Titel half, sieht noch mehr Parallelen: "Beide Städte liegen in ihren Ländern am Rand und sind doch so wichtig."



Imanol Galdos ist sicher, dass das Kulturhauptstadtjahr den inneren Frieden in Chemnitz befördern wird. "Bei uns wirkt dieser Prozess noch heute."

Dabei hatten auch viele Basken vor 2016 "Angst, ihre Stadt zu verlieren, weil wenige die Idee der Kulturhauptstadt verstanden". Heute seien die Bewohner überzeugter von Europa denn je, könnten wieder über alle politischen Differenzen hinweg miteinander reden. Zudem stiegen die Übernachtungszahlen von knapp 1,7 Millionen im Jahr 2014 auf 1,95 (2023).

Die Basken mussten für ihre Kulturhauptstadt - wie Chemnitz - kaum etwas neu bauen.

Nach der feierlichen Eröffnung am 26. Januar 2016 im ehrwürdigen Victoria-Eugenia-Theater versetzten 458 Events die Stadt in einen Feier-Dauerrausch.