Kulturhauptstadt-Eröffnung in Chemnitz: Termin-Marathon bei OB Schulze

Chemnitz - Wenige Tage vor der Kulturhauptstadt-Eröffnung in Chemnitz steigt auch beim Chef-Gastgeber die Spannung: OB Sven Schulze (53, SPD) hat jetzt Einblicke in seinen Termin-Marathon am Eröffnungswochenende gegeben. "Es ist wie ein Adrenalinschub über drei Tage", beschreibt es das Stadtoberhaupt.

Ein Empfang jagt für OB Sven Schulze (53, SPD) zum KuHa-Opening den nächsten. © Uwe Meinhold

Kleiner Auszug: Start am Freitag mit dem Empfang der Gäste aus den Partnerstädten und Vertretern ehemaliger KuHa-Städte.

Zur internationalen Pressekonferenz am Samstag sind 180 Medienteams akkreditiert, dann steigt der Empfang der politischen Gäste wie Kulturministerin Claudia Roth (69, Grüne), gefolgt vom offiziellen Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69).

Am Samstagabend, 19 Uhr, findet die Eröffnungsshow am Marx-Monument und am Sonntagvormittag der MDR-Radiogottesdienst statt.

"Ich schaffe das Wochenende schon", lacht Schulze. "Ich habe ein bisschen Sport gemacht, aber auf Laufen habe ich wegen der Glätte verzichtet."

Auch in den Clubs will sich der OB am Samstagabend sehen lassen: "Ich will dort die Atmosphäre aufsaugen, bis 5 Uhr morgens werde ich aber sicher nicht aushalten."

Er vermute, dass er eher wenig zu essen bekomme, sagt der 53-Jährige. Auf den Empfängen werden deftige und vegane Kanapees, belegte Brötchen, Wein und Bier gereicht. "Es werden sicher viele das Gespräch mit mir suchen."