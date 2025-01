Kulturhauptstadt in Chemnitz, und auch Zwickau feiert mit

"Ungeahnt sehenswert" ist das Zwickauer Motto zur Kulturhauptstadt 2025. © Ralph Kunz

Weitere 38 Gemeinden gehören zur KuHa-Region, dabei sticht vor allem Zwickau ab Sonntag gleich mit einer ganzen Eröffnungswoche hervor.

Das Zwickauer Rathaus lädt zu einem KulturTREFF ein, bei dem sich die Akteure des KuHa-Jahres (Motto: "ungeahnt sehenswert") ausführlich vorstellen.

Auf dem Hauptmarkt steht eine Ballonweitflugaktion an. Dabei wird unter allen Teilnehmern eine Ballonfahrt mit dem Zwickau-Ballon verlost.

Am 21. Januar liest der Chemnitzer Autor Stefan Tschök (67) aus seinem Buch "Was? Chemnitz?!". Wochenhöhepunkt ist am 25. Januar die Eröffnung der ZwischenRAUM-Ausstellung in der Galerie am Domhof, in der vor allem die Werke des Zwickauer Expressionisten Max Pechstein (1881-1955) während der Sanierung der Kunstsammlungen umziehen.