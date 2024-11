Mangelnde Kommunikation: Beim Kulturhauptstadt-Jahr steckt der Teufel (noch) im Detail

Chemnitz - Am 18. Januar startet die große Feier in der City: Das Jahr der "Kulturhauptstadt Europas 2025" (KuHa) wird offiziell eingeläutet. Mehr als zwei Millionen Besucher werden erwartet. Jedoch äußern Chemnitzer Unternehmen aus den Bereichen Sicherheit, Beherbergung und Taxi Kritik an den bisherigen Planungen und der Informationslage.