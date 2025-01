Mit rund 80.000 Gästen: Chemnitz startet glänzend ins Kulturhauptstadt-Jahr

Chemnitz - Chemnitz erlebte am Samstag einen glänzenden Auftritt auf der europäischen Bühne. Rund 80.000 Besucher aus nah und fern strömten in die City, um Teil dieses historischen Moments zu sein: Wir sind Kulturhauptstadt 2025!

Das Bühnenprogramm begann um 14 Uhr an drei zentralen Standorten: dem Neumarkt, dem Jakobikirchplatz und dem Düsseldorfer Platz. Ein erstes Highlight bot das "Gundermann Ensemble", das auf dem Neumarkt vor einem riesigen Publikum auftrat.

In der Stadthalle, wo die KuHa-Projekte beim "Programmschaufenster" vorgestellt wurden, herrschte ab 11 Uhr reges Treiben. Rund 10.000 Besucher waren in der Stadthalle.

"Ich hoffe, dass wir ab heute eine neue Seite im Chemnitzer Geschichtsbuch aufschlagen können", erklärte Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD) am Samstagvormittag.

120 Freiwillige zogen die alte Dampflok "Hegel" die Straße der Nationen entlang. © Uwe Meinhold

Ein besonderes Spektakel gab es um 18 Uhr in der Straße der Nationen: Die historische Dampflok "Hegel" wurde von 120 Freiwilligen 350 Meter auf Gleisen gezogen – eine Hommage an die Zeit, als Lokomotiven der Hartmannfabrik per Pferdekutsche zu den Gleisen transportiert wurden.

Tausende verfolgten das Ereignis und feuerten die Helfer lautstark mit "Zieh! Zieh!" an. Der Andrang war so groß, dass das Spektakel kurz unterbrochen werden musste, da Menschenmengen die Gleise blockierten. Dennoch erreichte die Lok pünktlich um 18.40 Uhr die Haltestelle.

Diese begann eindrucksvoll mit einem Bläserarrangement von Theo Nabicht, das von umliegenden Dächern erklang. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) eröffnete danach die Kulturhauptstadt (KuHa) offiziell.

Mitreißende Auftritte von u.a. Bosse, Paula Carolina, Dilla und dem Ballettensemble der Theater Chemnitz rundeten die Show ab, der rund 20.000 Menschen beiwohnten. Allerdings bemängelten Besucher den zu leisen Sound.

Danach war aber noch nicht Schluss: Beim Rave am Neumarkt feierten Tausende bis in die späten Abendstunden. In den Chemnitzer Clubs, die ab 20 Uhr zur Aftershow luden, bildeten sich lange Schlangen.