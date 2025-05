Neue Selfie-Spots in der Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Es gibt neue Fotomotive und Selfie-Hotspots für Touristen und stolze Chemnitzer in der Innenstadt.

Die Stadt hat drei neue Fotospots aufgestellt. Der Schriftzug zeigt "Chemnitz 2025". © Kristin Schmidt

Seit Anfang der Woche zieren drei auffällige Leuchtreklamen mit der Aufschrift "Chemnitz 2025" zentrale Plätze der Stadt.

Die Schriftzüge wurden an prominenten Standorten installiert – direkt am Hauptbahnhof, auf dem Theaterplatz und an der Kreuzung Brückenstraße/Straße der Nationen beim Stadthallenpark.

Die Installationen sind mehrere Meter lang und stechen sofort ins Auge. Sie laden dazu ein, Erinnerungsfotos zu machen und die Vorfreude auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 zu teilen.