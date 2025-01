Parken und Sperrungen: Das erwartet Euch zur KuHa-Eröffnung in Chemnitz

Aufgrund der Eröffnungsveranstaltung kommt es am Samstag zu umfangreichen Straßensperrungen in der Innenstadt.

Auf der Bühne an der Brückenstraße findet die Eröffnungsshow statt. © Uwe Meinhold

Erreichbar bleiben aber die Parkhäuser wie Galeria Kaufhof, Rathaus-Passagen/Am Wall und Rosenhof.

An den kostenfreien Park&Ride-Parkplätzen im Stadtgebiet könnt Ihr das Auto stehen lassen und per Straßenbahn oder Bus weiterfahren.

Zusätzlich stehen außerdem vier weitere P&R-Plätze an der Messe Chemnitz, an der Endstelle Altchemnitz, im Parkhaus Mauerstraße am Hauptbahnhof sowie an der Lise-Meitner-Straße zur Verfügung.

Um 14 Uhr beginnt die Feier offiziell mit einem Open-Air-Bühnenprogramm in der Innenstadt am Marx-Monument. Den Programm-Auftakt gibt Star-Regisseur Andreas Dresen (61, "Halbe Treppe") gemeinsam mit Schauspieler Alexander Scheer (48). Die große Eröffnungsshow beginnt ab 19 Uhr. Größen wie Bosse (44) und Fritz Kalkbrenner (43) werden erwartet.

Wer nicht live dabei sein kann, muss nicht traurig sein: Der MDR zeigt die große Eröffnungsshow um 20.15 Uhr.

Ab 12.30 Uhr laufen zudem Dokumentationen, Reportagen und Porträts zur KuHa.