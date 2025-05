Party kennt kein Alter: 86-jährige Vika rockt Chemnitz

Chemnitz - Krönender Abschluss der Europawoche: Die 86-jährige DJ-Ikone Vika sorgte am Samstagabend im Garagenhof Turnstraße in Chemnitz für ein musikalisches Highlight. Europas wohl älteste DJane brachte mit ihrem energiegeladenen Set das Publikum ordentlich in Schwung und verwandelte den Hof in eine pulsierende Tanzfläche.