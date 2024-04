So will die Kulturhauptstadt Chemnitz mit 430.000 Euro mehr Bürger-Projekte einbinden

"Das Bürgerprogramm wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Engagement und Kreativität in der Stadtgesellschaft zu fördern", so OB Sven Schulze (52, SPD).

Der Bewerbungszeitraum beginnt am 1. Mai und endet am 31. Mai 2025. Die Fristen für die drei Programmsäulen unterscheiden sich. Vorrangig sollen Projekte gefördert werden, die bislang nicht am Programm für 2025 beteiligt sind.