Sparkasse investiert ins Kulturhauptstadt-Jahr und lockt mit einem Marathon

Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (r.) macht eine Million Euro für die Kulturhauptstadt locker. OB Sven Schulze und Andrea Pier, Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt GmbH, freut's. © Ralph Kunz

Im Mai 2025 soll ein Marathon an die hiesige Lauftradition anknüpfen und Teilnehmer aus ganz Europa nach Chemnitz locken. Bis zu 4000 Sportler werden allein von deutschen Sparkassen erwartet.

"Wir wollen die Marathonkultur in Chemnitz wiederbeleben", so Kreuzkamp, der auch selbst mitlaufen will. Als Rahmenprogramm wird es ein großes Fest der Vereine in der Innenstadt geben.

Viele kleine Projekte sollen über die Crowdfunding-Plattform www.99funken.de gefördert werden. Vereine und Initiativen können ihre Kulturhauptstadt-Ideen ab sofort vorstellen und Spenden einwerben, die von der Sparkasse am Ende um 25 Prozent aufgestockt werden.

Sparkassen-Mitarbeiter sollen demnächst mit Englischkursen und englischsprachigen Stadtführungen zu versierten Ansprechpartnern für Touristen ausgebildet werden. Auch in den Filialen zieht Kultur ein: Dort sind Ausstellungen regionaler Künstler und Konzerte geplant.