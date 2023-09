Vorbild Kulturhauptstadt: Das kann Chemnitz von Breslau lernen

Chemnitz - Chemnitz wird 2025 Europäische Kulturhauptstadt . Doch was ist das überhaupt? Und was kommt danach?

Die Chemnitzer schauten sich bei ihrem Besuch mit Vertretern der Breslauer Stadtspitze zahlreiche Kulturstätten an. Im Hintergrund ist das Rathaus zu sehen. © Stadt Chemnitz/Maciej Kulczyński

Eine Chemnitzer Delegation mit dem Kulturhauptstadtbeauftragten der Landesregierung, Thomas Popp (61), und Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD) an der Spitze besuchte Breslau (Wrocław) in Polen.

Spurensuche in einer Stadt, die 2016 Kulturhauptstadt war - und gefühlt noch bis heute ist. Eine Stadt, in der es viel zu sehen gibt: eine neue Konzerthalle für 110 Millionen Euro, die sanierte Jahrhunderthalle, neue Museen, sanierte Stadtviertel, ein schickes Oder-Ufer, aufgemotzte Hinterhöfe.

Was Chemnitz von Breslau für 2025 lernen kann und was nicht, lest Ihr jetzt.

Der Chemnitzer Oberbürgermeister gab 340 Kilometer östlich von Chemnitz die Richtung vor: "Wir sind bei Freunden, um zu lernen."

An dem Arbeitsbesuch nahmen auch Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (64, parteilos) und der Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH, Stefan Schmidtke (55), teil.

Breslaus Vizebürgermeister Jakub Mazur (46) teilte seine Erfahrungen aus dem Kulturhauptjahr und dem Weg dorthin: "Wir wissen, was Chemnitz bis 2025 bevorsteht. Aber dieses Riesen-Abenteuer bleibt für immer in Erinnerung."