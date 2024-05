23.05.2024 05:25 Was plant die TU Chemnitz zur Kulturhauptstadt?

Die TU Chemnitz ist in den Kulturhauptstadt-Prozess voll involviert. Los geht's bereits in diesem Sommer mit ersten Umfragen in der Stadtbevölkerung.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Auch die TU Chemnitz ist in den Kulturhauptstadt-Prozess voll involviert. Im April erhielt die Universität den Zuschlag für die Evaluation und die externe akademische Begleitung der "Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025". Die Technische Universität Chemnitz erhielt den Zuschlag zur Evaluation der Kulturhauptstadt 2025. Dazu fördert die Uni eigene Projekte für 2025. © Uwe Meinhold "Die Evaluation des Prozesses ist eine Pflichtaufgabe, die jede Kulturhauptstadt erfüllen muss", so Programm-Chef Stefan Schmidtke von der Kulturhauptstadt gGmbH. Los geht's bereits in diesem Sommer mit ersten Umfragen in der Stadtbevölkerung. Diese umfasst einen Vorher-Nachher-Vergleich sowie Erhebungen 2025. Die Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften wird sich mit dem Evaluationsprozess beschäftigen.

Chemnitz2025 Jetzt schon an die Zukunft denken: Was bleibt von der Chemnitzer Kulturhauptstadt? Seit 2022 fördert die TU im Rahmen der Task Force "TUCculture2025" universitäre Projekte insgesamt mit 100.000 Euro. Aktuell werden davon sieben Projekte für die Kulturhauptstadt umgesetzt. Neben einem Buchprojekt zu "Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025" gibt es verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen.

Titelfoto: Uwe Meinhold