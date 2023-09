Wie soll Tourismus in Sachsen und in der Kulturhauptstadt Chemnitz aussehen?

Chemnitz - Wie soll Tourismus in Sachsen und vor allem in der Kulturhauptstadt Chemnitz künftig aussehen?

Eingeladen waren deshalb auch 130 Kreative und Organisationen aus der Region, die den Tourismus in Zukunft mitgestalten wollen.

Darüber wurde am heutigen Freitag bei der ersten sächsischen Konferenz zum Thema "Kreativtourismus" im Industriemuseum Chemnitz diskutiert.

Chemnitz soll zudem Vorreiter für neue Tourismusstrategien im gesamten Freistaat sein: "Der Kreativtourismus in Sachsen wird in den kommenden Jahren davon profitieren, dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 2025 sein wird. Das Ziel der Kulturhauptstadt ist es, neue Impulse für Chemnitz und das Umland zu setzen", so Kulturministerin Barbara Klepsch (58, CDU).