Chemnitzer Uni-Mitarbeiter streiken für mehr Geld

In Chemnitz wird schon wieder gestreikt. Am Mittwoch waren es Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Schon wieder Streik: Gingen am Dienstag noch Erzieher und Lehrer auf die Straße, so waren es am Mittwoch Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz.

Rund 100 Studenten und Mitarbeiter demonstrierten vor der TU-Mensa.  © Ralph Kunz

Ziel der Demo war die Forderung nach mehr Gehalt für Landesbeschäftigte sowie der Protest gegen Kürzungen im Hochschulbetrieb.

"Wir fordern einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte", erklärt GEW-Organisationssekretär Gabriel Sellge (29).

Die aktuelle Forderung der Gewerkschaft beinhaltet, dass Landesbeschäftigte sieben Prozent mehr Lohn erhalten sollen - also mindestens 300 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Darüber hinaus gingen am Mittwoch bundesweit Studenten und Uni-Mitarbeiter auf die Straße: "Wir sind dagegen, dass man beim Personal zuerst sparen sollte", so Sellge.

Gemeint sind damit die geplanten Personalkürzungen an Hochschulen.

Circa 100 Studenten und TU-Mitarbeiter demonstrierten am Mittwoch auf dem Mensavorplatz in der Reichenhainer Straße.

