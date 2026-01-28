Chemnitzer Uni-Mitarbeiter streiken für mehr Geld
Chemnitz - Schon wieder Streik: Gingen am Dienstag noch Erzieher und Lehrer auf die Straße, so waren es am Mittwoch Studenten und Mitarbeiter der TU Chemnitz.
Ziel der Demo war die Forderung nach mehr Gehalt für Landesbeschäftigte sowie der Protest gegen Kürzungen im Hochschulbetrieb.
"Wir fordern einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte", erklärt GEW-Organisationssekretär Gabriel Sellge (29).
Die aktuelle Forderung der Gewerkschaft beinhaltet, dass Landesbeschäftigte sieben Prozent mehr Lohn erhalten sollen - also mindestens 300 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
Darüber hinaus gingen am Mittwoch bundesweit Studenten und Uni-Mitarbeiter auf die Straße: "Wir sind dagegen, dass man beim Personal zuerst sparen sollte", so Sellge.
Gemeint sind damit die geplanten Personalkürzungen an Hochschulen.
Circa 100 Studenten und TU-Mitarbeiter demonstrierten am Mittwoch auf dem Mensavorplatz in der Reichenhainer Straße.
Titelfoto: Ralph Kunz