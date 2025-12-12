Fahrplanwechsel in Chemnitz: Das ändert sich ab Sonntag

Chemnitz - Am Sonntag findet der alljährliche bundesweite Fahrplanwechsel statt. Auch die CVAG gab Änderungen bekannt.

Die Haltestelle an der Lohrstraße entfällt zukünftig. © CVAG

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, wird es neue Fahrpläne für die Straßenbahnen, Busse sowie Züge und Chemnitz-Bahnen innerhalb des Verkehrsverbundes Mittelsachsen geben.

Dabei käme es nur zu geringen Änderungen an den Fahrplänen.

"Die neuen Aushangfahrpläne für Linien der CVAG werden in den kommenden Tagen an den Haltestellen ausgehängt", teilte die CVAG mit.

Zudem wurden die Namen einiger Haltestellen geändert: