Fahrplanwechsel in Chemnitz: Das ändert sich ab Sonntag
Chemnitz - Am Sonntag findet der alljährliche bundesweite Fahrplanwechsel statt. Auch die CVAG gab Änderungen bekannt.
Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, wird es neue Fahrpläne für die Straßenbahnen, Busse sowie Züge und Chemnitz-Bahnen innerhalb des Verkehrsverbundes Mittelsachsen geben.
Dabei käme es nur zu geringen Änderungen an den Fahrplänen.
"Die neuen Aushangfahrpläne für Linien der CVAG werden in den kommenden Tagen an den Haltestellen ausgehängt", teilte die CVAG mit.
Zudem wurden die Namen einiger Haltestellen geändert:
- die Haltestelle "Heideschänke" an der Linie 83 heißt künftig "An der Heideschänke"
- die "Kurz-Franke-Straße" an den Linien S92 und EV wird zu "Erfenschlag Ost"
- die Richtungshaltestelle "Grundschule Adelsberg" wird umbenannt in "Adelsberg", wodurch die Haltestelle "Adelsberg" künftig sowohl in stadt- als auch landwärtige Richtung existiert. An der Position der Haltestelle ändert sich dabei nichts
- die Haltestelle der Linie S92 und EV "Am Steinberg" wird zu "Erfenschlag Mitte"
Zudem wird die Haltestelle "Lohrstraße" auf der Linie 79 nach einer Baumaßnahme zurückgebaut und entfällt künftig.
Die aktuellen Abfahrtszeiten und Liniennetzpläne findet Ihr auch weiterhin auf cvag.de.
Titelfoto: CVAG