Malerarbeiten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Was entsteht hier?

Chemnitz - Orientierung an der größten ÖPNV-Drehscheibe der Stadt Chemnitz soll einfacher werden: Die CVAG führt ein komplett neues Wegeleitsystem an der Zentralhaltestelle ein.

Handwerker der Firma Rico Lieder grundieren die Säulen an den Bahnsteigen der Zentralhaltestelle Chemnitz. © Kristin Schmidt

Diese wird täglich von rund 30.000 Menschen genutzt, verteilt über 20.000 Quadratmeter und mehrere Straßenquerungen.

CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (39) erklärt: "Die Zentralhaltestelle wird bunt. Das neue Wegeleitsystem unterteilt die Haltestelle in vier farbige Teilbereiche, um den Fahrgästen eine erste Groborientierung zu ermöglichen."

Die Farben sollen schon von Weitem sichtbar sein, alle Steige bekommen zudem neue Hinweise zu den Wegen zwischen den Bereichen.

Ein Maler, der aktuell an der Zentralhaltestelle arbeitet, sagt: "Insgesamt werden 64 Säulen neu farblich markiert."

Wichtig für Sehbehinderte: Die Steignummern werden künftig in Pyramiden- und Brailleschrift über den Tastern für die Sprachausgabe angebracht.