Ikarus ist zurück: CVAG testet Elektro-Bus

Chemnitz - Die CVAG schickte 1999 den letzten Ikarus-Bus in Rente. Doch: "Ikarus lebt und wird überleben" – da ist sich jedenfalls Zoltán Sipos, Geschäftsführer von Electrobus by Ikarus, sicher. Denn das Unternehmen stellt Elektrobusse her. Einer davon rollt ab Samstag durch Chemnitz .

Der Ikarus 120E hat nur wenig mit seinen Oldtimer-Kollegen gemeinsam. © Ralph Kunz

Das Ikarus-Modell 120E setzte sich 2023 bei einem kurzen Test gegen Busse von MAN und Mercedes durch.

Nun soll es im langfristigen Test bis April 2028 Witterungsumschwüngen und Temperaturunterschieden ausgesetzt werden. Den ersten Einsatz hat der 120E als Linie 53. Nach ein paar Monaten wird gewechselt.

"Wir wollen ihn auf möglichst vielen Strecken testen", so CVAG-Chef Jens Meiwald (62). So lang der Test läuft, mietet die CVAG den Bus. "Ende nächsten Jahres entscheiden wir, wie es mit dem Elektrobus weitergeht."

Der Ikarus 120E hat wenig mit seinen Oldtimer-Kollegen gemeinsam, lediglich die kastige Form. Seine grün-weiße Farbe hebt sich vom typischen blau-gelben Look der CVAG-Busse ab. Der Innenraum ist nach dem bekannten Design gestaltet, so das Unternehmen.