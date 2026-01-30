 1.155

ÖPNV-Streik in Chemnitz: Darauf müssen sich Fahrgäste am Montag einstellen

Am Montag wird der ÖPNV bestreikt - auch in Chemnitz. Vor allem bei der CVAG kommt es zu massiven Einschränkungen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - ÖPNV-Nutzer brauchen am Montag starke Nerven! Der Grund: Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. Heißt: Busse und Straßenbahnen fallen aus.

Die Straßenbahnen der CVAG werden am Montag stillstehen. Grund ist der ver.di-Streik.
Die Straßenbahnen der CVAG werden am Montag stillstehen. Grund ist der ver.di-Streik.  © Ralph Kunz

Laut der CVAG müssen sich Fahrgäste auf "erhebliche Einschränkungen und Ausfälle" im gesamten Liniennetz einstellen. Konkret betrifft das Straßenbahnen und Busse ab dem 2. Februar, 0 Uhr, bis zum 3. Februar, 3 Uhr.

  • Die Linien 26, 39, 42, 46, 49, 56, 79, 89, 96 fahren wie gewohnt.
  • Die Linien 41, 43, 53, 63, 69, 73, 82 können dagegen nur teilweise bedient werden.

"Alle weiteren Linien werden nicht bedient. Dies betrifft auch den Nachtverkehr (N11 bis N18) vom 1. zum 2. Februar und vom 2. zum 3. Februar", teilt das Verkehrsunternehmen mit.

"Wir empfehlen unseren Fahrgästen dringend, sich unmittelbar vor Fahrtbeginn über unsere Echtzeitauskunft unter CVAG.de/eza oder über unsere digitalen Fahrgastinformationsanzeigen an den jeweiligen Haltestellen zu informieren", teilt die CVAG mit.

Übrigens: Das Service-Center bleibt am Montag ebenfalls streikbedingt geschlossen. Die Service-Hotline ist dafür von 7 bis 19 Uhr besetzt.

Die Gewerkschaft ver.di fordert deutlich bessere Arbeitsbedingungen im kommunalen ÖPNV. Unter anderem soll es eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten geben. Lenken die Arbeitgeber nicht ein, könnte es zu weiteren Streiks kommen.

Laut der CVAG kommt es zu erheblichen Einschränkungen. (Archivbild)
Laut der CVAG kommt es zu erheblichen Einschränkungen. (Archivbild)  © Ralph Kunz
Die Mitarbeiter der CVAG sind am Montag zum Streik aufgerufen.
Die Mitarbeiter der CVAG sind am Montag zum Streik aufgerufen.  © Ralph Kunz

Keine Einschränkungen bei der City-Bahn

Die City-Bahnen sind nicht vom Streik betroffen - sie rollen am Montag durch Chemnitz.
Die City-Bahnen sind nicht vom Streik betroffen - sie rollen am Montag durch Chemnitz.  © Kristin Schmidt

Immerhin: Die Chemnitzer City-Bahn ist vom aktuellen Streik nicht betroffen, da das Unternehmen ihre Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) führt.

City-Bahn-Chef Friedbert Straube (44) erklärt: "Auf den Achsen Chemnitz Hauptbahnhof <> Zentralhaltestelle und weiter Richtung Technopark bzw. Altchemnitz bedient die City-Bahn die Haltestellen im Stadtbereich Chemnitz."

Demzufolge sind die City-Bahnen wohl die einzigen Straßenbahnen, die am Montag in Chemnitz fahren werden.

