ÖPNV-Streik in Chemnitz: Darauf müssen sich Fahrgäste am Montag einstellen

Chemnitz - ÖPNV-Nutzer brauchen am Montag starke Nerven! Der Grund: Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf . Heißt: Busse und Straßenbahnen fallen aus.

Die Straßenbahnen der CVAG werden am Montag stillstehen. Grund ist der ver.di-Streik. © Ralph Kunz

Laut der CVAG müssen sich Fahrgäste auf "erhebliche Einschränkungen und Ausfälle" im gesamten Liniennetz einstellen. Konkret betrifft das Straßenbahnen und Busse ab dem 2. Februar, 0 Uhr, bis zum 3. Februar, 3 Uhr.

Die Linien 26, 39, 42, 46, 49, 56, 79, 89, 96 fahren wie gewohnt.

Die Linien 41, 43, 53, 63, 69, 73, 82 können dagegen nur teilweise bedient werden.

"Alle weiteren Linien werden nicht bedient. Dies betrifft auch den Nachtverkehr (N11 bis N18) vom 1. zum 2. Februar und vom 2. zum 3. Februar", teilt das Verkehrsunternehmen mit.

"Wir empfehlen unseren Fahrgästen dringend, sich unmittelbar vor Fahrtbeginn über unsere Echtzeitauskunft unter CVAG.de/eza oder über unsere digitalen Fahrgastinformationsanzeigen an den jeweiligen Haltestellen zu informieren", teilt die CVAG mit.

Übrigens: Das Service-Center bleibt am Montag ebenfalls streikbedingt geschlossen. Die Service-Hotline ist dafür von 7 bis 19 Uhr besetzt.

Die Gewerkschaft ver.di fordert deutlich bessere Arbeitsbedingungen im kommunalen ÖPNV. Unter anderem soll es eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten geben. Lenken die Arbeitgeber nicht ein, könnte es zu weiteren Streiks kommen.