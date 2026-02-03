Rutschpartie in Chemnitz: Bus blockiert Kaßbergauffahrt

Chemnitz - In Chemnitz schneit es wieder, die ersten Fahrzeuge kamen am Dienstagabend bereits ins Rutschen. So auch ein Bus auf der Kaßbergauffahrt.

Am Dienstagabend kam ein Bus auf der Kaßbergauffahrt ins Rutschen. © privat

Gegen 19 Uhr war der Bus der Linie 72 nach Rottluff auf der Kaßbergauffahrt unterwegs, wo er an der Kreuzung zur Theaterstraße an der roten Ampel halten musste.

Wie eine Businsassin gegenüber TAG24 berichtete, stieg der Busfahrer dort aus, um zwei Fahrgäste in den Bus zu lotsen, die an der Haltestelle Kaßbergauffahrt warteten.

Die Ampel wechselte zu grün, doch der Bus kam nicht sehr weit. In Höhe der benannten Haltestelle kam das Gefährt ins Rutschten und stellte sich quer über die Fahrbahn.

Für den Bus ging es weder vor noch zurück.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrgäste mussten jedoch alle aussteigen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen.