Warnstreik wird fortgesetzt: Das müssen Chemnitzer beachten

Chemnitz - Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag AVN-Sachsen wird derzeit vielerorts im öffentlichen Nahverkehr gestreikt . Auch die kommende Woche kommt es daher zu Ausfällen.

ver.di ruft derzeit zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) am Freitag mitteilte, wird am Montag ab 3 Uhr bis Dienstag, 3 Uhr, auch im Bereich Chemnitz gestreikt.

Zwar werde die CVAG nicht bestreikt, jedoch werde es im genannten Zeitraum zu Einschränkungen und Ausfällen im Liniennetz der CVAG kommen.

Dabei ist vor allem bei folgenden Buslinien mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen: 41, 46, 63, 96.

Bei der Linie 21 ist die Fahrt von Limbach-Oberfrohna nach Borna um 4.20 Uhr betroffen und bei der Linie 69 die Verstärkerfahrten mit dem Standardlinienbus.

Weitere Linien der CVAG sind nicht betroffen.