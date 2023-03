Mehr Corona-Patienten: Krankenhaus in Chemnitz führt Maskenpflicht wieder ein

Chemnitz - Das DRK-Krankenhaus Rabenstein in Chemnitz hat derzeit wieder mehr Corona-Patienten. Aus diesem Grund wird die Maskenpflicht wieder eingeführt.

Das DRK Krankenhaus Rabenstein hat die Maskenpflicht wieder eingeführt. © Maik Börner

Im DRK-Krankenhaus Rabenstein gilt für medizinisches Personal wieder die Maskenpflicht außerhalb von Patienten-Zimmern. Die Klinikleitung ordnete die Rückkehr der Regelung, die erst am 1. März bundesweit abgeschafft worden war, per Hausrecht an.

Beschäftigte, aber auch Besucher und ambulante Patienten müssen demnach wieder eine FFP2-Maske tragen.



Grund ist eine vermehrte Anzahl von Patienten mit Corona-Infektion, die derzeit im Rabensteiner Krankenhaus behandelt werden. Keine Änderung gibt es für die Mitarbeiter im Klinikum Chemnitz. Jedoch ist auch hier für Besucher Maske Pflicht. Diese Regelung des Infektionsschutzgesetzes gilt bis 7. April.

Tatsächlich ist die Zahl der Covid-Patienten - nach einem Tief Ende Januar - wieder leicht gestiegen. Im Raum Chemnitz lag die Zahl der infizierten Patienten, die nicht intensivmedizinisch betreut werden mussten, am 14. März bei 191.