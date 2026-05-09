Alkohol im Blut, Böller in der Hand: Illegales Feuerwerk hält Chemnitzer wach

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Ein 25-Jähriger zündete im Vollsuff in der Nacht zu Samstag mehrere Feuerwerkskörper.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Für diesen 25-jährigen Deutschen war offenbar schon wieder Silvester. Der Chemnitzer zündete zahlreiche Böller in der Nacht zum Samstag und fand auch kein Ende, als die Polizei eintraf.

Der 25-Jährige zündete zahlreiche Feuerwerkskörper. (Symbolbild)
Der 25-Jährige zündete zahlreiche Feuerwerkskörper. (Symbolbild)  © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Gegen 2 Uhr hatten sich mehrere Anwohner aus dem Chemnitzer Ortsteil Altchemnitz wegen einer anhaltenden Lärmbelästigung beschwert. Offenbar zündete seit Stunden jemand Feuerwerkskörper.

Als die Polizisten am Ort eintrafen, bestätigten sich die Meldungen. Auch der Verursacher konnte festgestellt werden.

Doch dieser ließ sich auch von der Anwesenheit der Beamten nicht stören und böllerte weiter.

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Da er auch nach Androhung eines Gewahrsams zum Unterbinden des Böllerwerfens nicht aufhörte, mussten die Polizisten eingreifen und den 25-Jährigen mit auf ein Revier nehmen.

Dort stellte sich zudem heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Die verbliebenen Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt.

Keine Personen- oder Sachschaden

Während des gesamten Vorfalls waren Bevölkerung und Polizisten zu keiner Zeit gefährdet. Verletzt wurde niemand. Zu dem kam es auch zu keinem Sachschaden.

Der 25-jährige Böller-Fan muss sich nur wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Titelfoto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

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