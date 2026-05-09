Alkohol im Blut, Böller in der Hand: Illegales Feuerwerk hält Chemnitzer wach

Chemnitz - Für diesen 25-jährigen Deutschen war offenbar schon wieder Silvester. Der Chemnitzer zündete zahlreiche Böller in der Nacht zum Samstag und fand auch kein Ende, als die Polizei eintraf.

Der 25-Jährige zündete zahlreiche Feuerwerkskörper. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Gegen 2 Uhr hatten sich mehrere Anwohner aus dem Chemnitzer Ortsteil Altchemnitz wegen einer anhaltenden Lärmbelästigung beschwert. Offenbar zündete seit Stunden jemand Feuerwerkskörper.

Als die Polizisten am Ort eintrafen, bestätigten sich die Meldungen. Auch der Verursacher konnte festgestellt werden.

Doch dieser ließ sich auch von der Anwesenheit der Beamten nicht stören und böllerte weiter.

Da er auch nach Androhung eines Gewahrsams zum Unterbinden des Böllerwerfens nicht aufhörte, mussten die Polizisten eingreifen und den 25-Jährigen mit auf ein Revier nehmen.

Dort stellte sich zudem heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Die verbliebenen Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt.