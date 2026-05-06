Mann (†75) leblos auf Balkon gefunden: Polizei gibt Update zu Verdächtigen

Chemnitz - Nach dem tragischen Tod eines Ukrainers (†75) in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz , hat die Polizei Neuigkeiten zu den beiden Verdächtigen gegeben.

Der 75 Jahre alte Ukrainer wurde in diesem Wohnblock in der Leipziger Straße in Chemnitz umgebracht. © Kristin Schmidt

Der 75-Jährige war am späten Montagabend in seiner Wohnung in der Leipziger Straße zu Tode gekommen. Als die Polizei am Tatort ankam, trafen die Beamten auf zwei Ukrainer (51, 63), die am Dienstag als dringend tatverdächtig galten und vorläufig festgenommen wurden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ließ sich der Tatverdacht gegen den 51-Jährigen nicht erhärten.

"Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hob folglich die Festnahme auf und beantragte angesichts der Erkenntnisse zum Tatgeschehen einen Haftbefehl gegen den 63-Jährigen am Amtsgericht Chemnitz", so ein Polizeisprecher.

Der Ukrainer ist mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Mordkommission ermittelt weiter in dem Fall.