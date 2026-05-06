Mann (†75) leblos auf Balkon gefunden: Polizei gibt Update zu Verdächtigen
Chemnitz - Nach dem tragischen Tod eines Ukrainers (†75) in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz, hat die Polizei Neuigkeiten zu den beiden Verdächtigen gegeben.
Der 75-Jährige war am späten Montagabend in seiner Wohnung in der Leipziger Straße zu Tode gekommen. Als die Polizei am Tatort ankam, trafen die Beamten auf zwei Ukrainer (51, 63), die am Dienstag als dringend tatverdächtig galten und vorläufig festgenommen wurden.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ließ sich der Tatverdacht gegen den 51-Jährigen nicht erhärten.
"Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hob folglich die Festnahme auf und beantragte angesichts der Erkenntnisse zum Tatgeschehen einen Haftbefehl gegen den 63-Jährigen am Amtsgericht Chemnitz", so ein Polizeisprecher.
Der Ukrainer ist mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Mordkommission ermittelt weiter in dem Fall.
Nachbarn hatten am Montagabend die Polizei gerufen, weil sie aus der Wohnung des Opfers Geräusche hörten, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Ermittler entdeckten den leblosen Mann schließlich auf dem Balkon. Der Körper des Ukrainers wies dabei deutliche Zeichen von Gewalteinwirkung auf.
Die Enkelin des 75-Jährigen berichtete TAG24 am Dienstag, dass sie am Montag noch bei ihrem Opa war, bis dann drei Männer zu Besuch kamen.
Titelfoto: Kristin Schmidt