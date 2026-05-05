Nachbarin hörte Schreie: Toter auf Chemnitzer Balkon gefunden

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Am späten Montagabend wurde im Chemnitzer Stadtteil Schlosschemnitz eine leblose Person gefunden.

Von Victoria Winkel, Linus Tresselt

Chemnitz - Dramatischer Polizeieinsatz am späten Montagabend in Chemnitz. In Schlosschemnitz wurde eine leblose Person gefunden!

Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten.
Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten.  © Jan Härtel/Chempic

Die Rettungskräfte wurden nach einem Zeugenhinweis aus der Nachbarschaft gegen 22.25 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße gerufen. Die Nachbarn hatten aus der Wohnung Geräusche gehört, die auf einen Gewaltakt hindeuteten.

"In einer der Wohnungen trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer (51, 63) und entdeckten auf dem Balkon einen leblosen Mann, dessen Körper deutliche Zeichen von Gewalteinwirkung aufwies", teilte die Chemnitzer Polizei am Dienstagmittag mit.

Was genau in dem grauen Neubaublock passierte, ist noch unklar. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 75-jährigen Ukrainers feststellen.

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Die Polizei nahm die beiden Männer, ebenfalls Ukrainer, vorläufig fest, da sie im Verdacht stehen, für das Geschehen in der Wohnung verantwortlich zu sein.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Opfer tun, der 75-Jährige war bereits tot.
Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Opfer tun, der 75-Jährige war bereits tot.  © Jan Härtel/Chempic
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Enkelin des Opfers wohnt im Nachbarhaus

Was geschah am Montagabend in diesem Wohnblock? Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.
Was geschah am Montagabend in diesem Wohnblock? Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.  © Kristin Schmidt

Eine Nachbarin berichtet TAG24 zu den Ereignissen am Montagabend: "Ich habe Schreie gehört, wahrscheinlich Kinder. Auf einmal standen Polizeiautos da." Ein anderer Nachbar, der gerade auf dem Balkon raucht: "Ich habe nichts gehört. Bis um drei Uhr habe ich keine Polizei gesehen." Laut seinem Bericht habe es in der letzten Zeit weniger Vorfälle in dem Haus, in dem er seit acht Jahren lebt, gegeben.

Besonders tragisch: im Nachbarhaus wohnt die Enkelin (18) des Opfers. Die junge Ukrainerin ist seit vier Jahren in Deutschland und erzählt, ihr Großvater habe allein in der Wohnung gelebt. Mit seinen Nachbarn habe er sich gut verstanden. Sie selbst hatte ihren Opa noch am Montag besucht. Dann wären drei Leute, die sie nicht kannte, gekommen.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes und die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams angeordnet. Außerdem werden Spuren in der Wohnung, die zugleich der Tatort ist, gesichert und ausgewertet.

Damit soll geklärt werden, wie der Ukrainer konkret zu Tode kam und was das Motiv für die Tat ist.

Erstmeldung, 5. Mai, 7.56 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.23 Uhr

Titelfoto: Kristin Schmidt

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