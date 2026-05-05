Nachbarin hörte Schreie: Toter auf Chemnitzer Balkon gefunden

Chemnitz - Dramatischer Polizeieinsatz am späten Montagabend in Chemnitz . In Schlosschemnitz wurde eine leblose Person gefunden!

Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten. © Jan Härtel/Chempic

Die Rettungskräfte wurden nach einem Zeugenhinweis aus der Nachbarschaft gegen 22.25 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße gerufen. Die Nachbarn hatten aus der Wohnung Geräusche gehört, die auf einen Gewaltakt hindeuteten.

"In einer der Wohnungen trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer (51, 63) und entdeckten auf dem Balkon einen leblosen Mann, dessen Körper deutliche Zeichen von Gewalteinwirkung aufwies", teilte die Chemnitzer Polizei am Dienstagmittag mit.

Was genau in dem grauen Neubaublock passierte, ist noch unklar. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 75-jährigen Ukrainers feststellen.

Die Polizei nahm die beiden Männer, ebenfalls Ukrainer, vorläufig fest, da sie im Verdacht stehen, für das Geschehen in der Wohnung verantwortlich zu sein.