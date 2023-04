21.04.2023 14:02 1.990 Attacke in Chemnitzer Innenstadt: Mann von Gruppe zusammengeschlagen!

In der Chemnitzer Innenstadt wurde am frühen Donnerstagnachmittag ein Mann (47) brutal verprügelt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Schon wieder eine brutale Schläger-Attacke in Chemnitz! Am frühen Donnerstagnachmittag wurde in der Innenstadt ein Mann (47) ins Krankenhaus geprügelt. An der Brückenstraße, gegenüber des Chemnitzer Karl-Marx-Kopfes, wurde ein Mann (47) am Donnerstag brutal attackiert. (Archivbild) © Kristin Schmidt Der 47-jährige Syrer war in der Brückenstraße, gegenüber des Nischels, vor einem Lebensmittelgeschäft von drei bis vier unbekannten Männern gegen 14 Uhr brutal attackiert worden. Dabei schlug einer der Angreifer auch mit einem Gegenstand auf den Mann ein. Die Täter flüchteten anschließend, ließen ihr Opfer schwer verletzt zurück. "Der 47-Jährige wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher. Chemnitz Crime Polizei erwischt Raser auf A72: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt Ein Zeuge beobachtete, wie die Schläger-Gruppe in den Stadthallenpark flüchtete - er informierte die Polizei. Wenig später konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter (30, 33, 38) in der Nähe der Zentralhaltestelle schnappen. "Bei den Gestellten handelt es sich um libysche Staatsangehörige", heißt es von der Polizei. Die Beamten fanden in der Jackentasche des 38-Jährigen ein Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, wird nun ermittelt. Der 38-Jährige hat vorerst eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz am Hals. Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Prügel-Attacke beobachtet haben und weitere Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102 entgegen. Erst in der Nacht auf Donnerstag kam es zu einer brutalen Prügel-Attacke in Chemnitz Erst in der Nacht auf Donnerstag kam es in der Chemnitzer Innenstadt, nur einige Hundert Meter vom aktuellen Prügel-Tatort, zu einer ähnlichen Attacke. Ein Mann wurde nach einem Club-Besuch von einer Gruppe brutal zusammengeschlagen, landete anschließend im Krankenhaus. Einen der mutmaßlichen Schläger konnte die Polizei anschließend fassen.

Titelfoto: Kristin Schmidt