Verfolgungsjagd in Chemnitz mit Ladendetektiv: Männer klauen Diebesgut im vierstelligen Bereich

Am Dienstagabend beobachtete ein 25-jähriger Ladendetektiv, wie zwei Männer in einem Drogeriemarkt in der Straße der Nationen Gegenstände in ihre Tasche steckten.

Sofort ging der junge Mann den beiden hinterher. Als diese bemerkten, dass sie verfolgt werden, rannten sie davon. Am Ausgang flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen.

Der Detektiv verfolgte nun einen der beiden und konnte ihn wenig später stellen. Dieser schubste den Detektiv weg und rannte weiter. Nach erneuter kurzer Verfolgung überwältigte er den Flüchtigen.

Die gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass es sich um einen 30-jährigen Algerier handelte. Bei ihm wurde Diebesgut im Wert von ca. 70 Euro aus dem Geschäft aufgefunden. Außerdem wurden in seinem Rucksack noch Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft im Wert von weiteren 1330 Euro aufgefunden.