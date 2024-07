Audi-Diebe in Chemnitz unterwegs: Mehrere Klau-Versuche!

Autodiebe haben es derzeit auf Audi-Modelle in Chemnitz abgesehen. (Symbolbild) © 123rf/ipheung

In der Zeit vom Montagabend bis zum gestrigen Dienstagnachmittag klauten Autodiebe einen Audi A5 in der Dittersdorfer Straße im Stadtteil Helbersdorf. Schaden: etwa 15.000 Euro.

Zudem hatten es die Diebe am heutigen Mittwochmorgen auf einen weiteren Audi A5 abgesehen. "Das Fahrzeug war in der Max-Müller-Straße abgestellt gewesen", heißt es von der Polizei. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 15.000 Euro.

Weiterhin hatten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch versucht, einen Audi Q5 in der Clausstraße zu entwenden. "Die Täter brachen das Türschloss auf und manipulierten anschließend offenbar am Sicherungskasten des Fahrzeuges", so ein Polizeisprecher.

Und damit nicht genug! In der Bonhoefferstraße versuchten Diebe ebenfalls, einen Audi A5 zu klauen. Ein Mann wurde am heutigen Mittwochmorgen von einem Anwohner überrascht. Der mutmaßliche Autodieb flüchtete. Wenig später stellte sich heraus, dass am Audi das Schloss aufgebrochen worden war.