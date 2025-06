30.06.2025 15:13 1.012 Chemnitz: Jugendlicher im Bus attackiert und ausgeraubt

Am Sonntagabend wurde ein 14-Jähriger in einem Linienbus in Chemnitz von mehreren Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Sonntagabend wurde ein 14-jähriger Junge in einem Linienbus in Chemnitz von zwei Jugendlichen brutal überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Alles in Kürze Jugendlicher in Chemnitz von zwei Jugendlichen überfallen

14-Jähriger wurde leicht verletzt und ausgeraubt

Täter flüchteten an Zentralhaltestelle

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen Raubes laufen Mehr anzeigen In einem Bus in Chemnitz wurde ein Junge (14) ausgeraubt. (Symbolbild) © Ralph Kunz Gegen 21.45 Uhr stieg der 14-Jährige in der Bahnhofstraße zusammen mit weiteren Jugendlichen in den Bus. Er setzte sich in den hinteren Teil des Busses und wurde von zwei der Jugendlichen nach Zigaretten gefragt. "Nachdem der 14-Jährige dies verneinte, begann einer der Unbekannten an der Tasche des Geschädigten zu ziehen und schlug diesen anschließend", schildert die Polizei. Der Junge wurde leicht verletzt und händigte schließlich seine Tasche aus. Die Täter durchwühlten sie, klauten seine Geldbörse mit einem kleinen Bargeldbetrag. Chemnitz Crime Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Chemnitzer City Chemnitz Crime Falscher Bankmitarbeiter zockt Senioren 70.000 Euro ab - Betrüger in U-Haft Dann flüchteten die beiden Jugendlichen an der Zentralhaltestelle aus dem Bus. Laut Polizei war einer der Angreifer etwa 13 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Der zweite etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,85 Meter groß, mit dunklen Haaren, Bartansatz, dunkler Daunenjacke und dunklem T-Shirt. "Beide sollen in gebrochenem Deutsch gesprochen und einen dunklen Teint haben", heißt es weiter von der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet dringend um Hinweise: Wer etwas beobachtet hat oder die Gruppe kennt, soll sich bei der Kriminalpolizei unter 0371 387-3448 melden.

Titelfoto: Ralph Kunz