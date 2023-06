Auf Kontrolle folgt Wohnungs-Durchsuchung: Polizei entdeckt Pyrotechnik und Drogen

Döbeln - Die Polizei hat am späten Montagabend eine Personengruppe in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen ) kontrolliert. Anschließend fand noch eine Wohnungsdurchsuchung statt.

Die Polizei hat in Döbeln eine 19-Jährige kontrolliert und anschließend ihre Wohnung durchsucht. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten Beamte die fünf Personen gegen 23.50 Uhr in der Schillerstraße.

"Dabei fanden sie in dem mitgeführten Beutel einer 19-Jährigen eine Feinwaage, ein Tütchen mit etwa einem Gramm einer kristallinen Substanz und ein weiteres mit etwa zehn Gramm Marihuana. Zudem stellten die Polizisten bei ihr rund 1700 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung fest", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Sachen wurden von den Polizisten sichergestellt.

Zudem wurde die Staatsanwaltschaft Chemnitz über den Fall informiert, die eine Wohnungsdurchsuchung bei der 19-jährigen Deutschen anordnete. Dabei stellte die Polizei unter anderem verbotene Pyrotechnik fest und entdeckte 80 Gramm Marihuana sowie weitere Beweismittel.